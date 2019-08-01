Alanya Belediyesinden yayla yollarına bakım

Alanya Belediyesi kış aylarında bozulan yayla yollarındaki bakım ve onarım çalışmalarını sürdürdü.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yol bakım ve onarım ekipleri, kış aylarında bozulan kırsal ve yayla yollarında başlattığı bakım, onarım ve yama çalışmalarını sürdürdü.

Çalışmalar kapsamımda Bıçakçı, Üzümlü ve Uğurlu Mahallelerinin ortak kullandığı Ahmetöldü ve Çeltek Yaylası'ndaki yollara bakım yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA