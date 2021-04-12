Alanya Belediyesinden, Merkez Cami'ne şadırvan ve tuvalet yapımı

Alanya Belediyesi, Demirtaş Merkez Camii'ne tuvalet ve şadırvan yapımı çalışmalara başladı.

Alanya Belediyesi, Demirtaş Merkez Camii'ne tuvalet ve şadırvan yapımı çalışmalara başladı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Demirtaş bölge halkının, Demirtaş Mahallesi Merkez Cami'ne yapımını talep ettiği şadırvan ve tuvaletlerin yapımı için çalışmaları başlattı. Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce başlatılan çalışmalarla Demirtaş çarşı merkezi ve çevresine hizmet veren Demirtaş Merkez Camii'ne 6 adet bayan, 6 adet erkek tuvaleti, abdesthane ve şadırvan kazandırılacağı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı