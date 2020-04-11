Alanya Belediyesinden ekmek yardımı Korona virüsle mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından Alanya Belediyesi, mobil halk ekmek aracı ile vatandaşlara ekmek ulaştırmaya başladı.

Korona virüsle mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından Alanya Belediyesi, mobil halk ekmek aracı ile vatandaşlara ekmek ulaştırmaya başladı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca alınan sokağa çıkma yasağı kararının ardından vatandaşların ihtiyacı olan ekmeğin temini için Alanya Belediyesi, mobil halk ekmek araçları ile ekmek dağıtımına başladı. Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Alanya sokakları tek tek dolaşılıp, ekmek ihtiyacı olan hanelere ücreti karşılığında dağıtım yapılıyor.

10 bin ekmek dağıtılacak

Yasak boyunca çalışmaların devam edeceğini, hanelerin ihtiyacı olan ekmeğin temini noktasında sürekli çalışacaklarını ifade eden Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül, "Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'in talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yasak boyunca vatandaşlarımızın en ufak bir sorun yaşamaması, temel ihtiyaçlarından birisi olan ekmeğin temini için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Alanya'nın doğu, batı ve merkez mahallelerinin tümünde ekiplerimiz çalışıyor, sokak sokak gezip sokağa çıkamayan, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ücreti karşılığında ekmek ulaştırıyoruz" dedi.

Sokağa çıkma yasağı devam ettiği sürece ekmek dağıtım çalışmalarının da mobil halk ekmek araçlarıyla devam edeceğini belirten Müdür Nurgül, iki gün boyunca 10 bin ekmeğin hanelere ulaştırılacağını belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA