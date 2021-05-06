Alanya Belediyesi yayla yollarındaki çalışmalarına hız verdi
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Alanya Belediyesi yayla yollarındaki çalışmalarına hız verdi

Alanya Belediyesi yayla yollarındaki çalışmalarına hız verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Alanya Belediyesi zorlu kış şartlarında zarar gören ve kapanan yayla yollarını ulaşıma açmak için başlattığı çalışmalara hız verdi.

Alanya Belediyesi zorlu kış şartlarında zarar gören ve kapanan yayla yollarını ulaşıma açmak için başlattığı çalışmalara hız verdi.

Alanya Belediyesi kışın kar, sel suyu ve heyelan gibi sebeplerden kapanan yayla yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Pandemi döneminde tam kapanma sürecini en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sadece yol ve altyapı değil, tüm alanlarda vatandaşın hizmetinde olduklarını söyledi. Yayla yollarında başlatılan çalışmaların devam ettiğini aktaran Başkan Yücel, "Kaş Yaylası, Kaplanhanı ve Söğüt arasında çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Başkan Yücel, "Çalışmalar kapsamında yayla yollarındaki dere ve çay geçişlerine büzler konulduğunu belirterek, "Sorunsuz bir ulaşım sistemini merkezden kırsala genişletmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Çalışmalar Beldibi, Erik, Sapadere ve Kaplanhanı Yaylası'nda sürerken, ekipler Kaplanhanı Yaylası'ndan sonra Söğüt'te olacaklar. - ANTALYA

Alanya Belediyesi yayla yollarındaki çalışmalarına hız verdi
Alanya Belediyesi yayla yollarındaki çalışmalarına hız verdi
Alanya Belediyesi yayla yollarındaki çalışmalarına hız verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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