Alanya Belediyesi Ücretsiz Sünnet Hizmetlerine Devam Ediyor

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz sünnet hizmetleri devam ediyor.



Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte 2017 yılının ikinci sünnet organizasyonu da yapıldı. Alanya Belediyesi Tevfik Hoca Evi Polikliniği'nde, uzman sağlık personelleri tarafından yapılan hizmetlerin ilki bu sabah gerçekleştirildi. Bugün 25 çocuk için gerçekleştirilen sünnet organizasyonunun yarın gerçekleştirilecek 2. günüyle birlikte toplam 50 çocuğa sünnet hizmeti verilecek.



Alanya Belediyesi'nin vermiş olduğu sünnet hizmetine katılan Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu, çocuklara kirvelik yaptı. Kasapoğlu, sünnetin ardından çocuklara oyuncak ve erkeklik diploması verdi. - ANTALYA