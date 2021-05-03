Alanya Belediyesi salgında 7 bin 800 noktada dezenfeksiyon yaptı
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Alanya Belediyesi salgında 7 bin 800 noktada dezenfeksiyon yaptı

Alanya Belediyesi salgında 7 bin 800 noktada dezenfeksiyon yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Alanya Belediyesi "COVID-19 Dezenfeksiyon Ekibi" kapanma döneminde de korona pozitif vatandaşların evlerinin ve resmi kurumların dezenfekte işlemini aralıksız olarak sürdürüyor.

Alanya Belediyesi "COVID-19 Dezenfeksiyon Ekibi" kapanma döneminde de korona pozitif vatandaşların evlerinin ve resmi kurumların dezenfekte işlemini aralıksız olarak sürdürüyor. Pandemi başlangıcından bugüne kadar toplam 7 bin 800 dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde kurulan "COVID-19 Dezenfeksiyon Ekibi" içinde bulunduğumuz kapanma döneminde de yoğun bir şekilde faaliyetine devam ediyor. Kamusal alanlarda ve Alanya Belediyesi'ne ait 58 hizmet noktasında dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirmek üzere kurulan ekip yıl boyunca; adliye, emniyet müdürlüğü, hastaneler, sağlık ocağı, milli eğitim kütüphanesi, milli eğitim müdürlüğü, nüfus müdürlüğü gibi pek çok kamu kurumunun da dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirdi. Dezenfeksiyon işlemleri şehirde temasın yoğun olduğu otobüs durakları, bankamatikler ve otobüslerde de gerçekleştirildi.

Pozitif vaka bulunan evlere dezenfeksiyon hizmeti

Ekip, evde karantinaya giren kişiler için de yoğun bir şekilde dezenfekte işlemi uygulayarak halk sağlığının korunması adına çaba gösteriyor. Pozitif vaka bulunan haneler ve bu hanelere bağlı ortak kullanım alanlarında yapılan dezenfeksiyon uygulamaları ile risk azaltılarak salgının yavaşlatılması hedefleniyor.

Başkan Yücel: "Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemli"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "İçinde bulunduğumuz kapanma döneminde dezenfeksiyon ekibimiz yoğun olarak çalışmalarını sürdürüyor. Kamu binalarının yanı sıra talep olması halinde hastalığa yakalanan vatandaşlarımızın evlerini de dezenfekte ediyoruz. Pandemi başlangıcından bu güne kadar yoğunluk nedeniyle riskli sayılabilecek eczane, kuaför, taksi hizmetleri, minibüs ve servis hizmetleri gibi sektörlere de hizmet verdik. Pozitif vaka tespit edilen hanelere de gidilerek hem hane hem de apartmanın ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon hizmeti verildi" dedi.

7 bin 800 dezenfekte işlemi yapıldı

Hizmet hakkında bilgiler de veren Başkan Yücel, "Pandeminin başından bu yana ekibimizle birlikte büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Dezenfeksiyon ekibimiz bugüne kadar toplam 7 bin 800 noktada hizmet verdi. Kapanma sürecinde de halkımızın sağlığını korumak adına tüm gayretimizi gösteriyoruz. Halkımızın da bu zor zamanlarda evde kalarak ve tedbirlere uyarak ekiplerimize yardımcı olması tek arzumuz" diye konuştu. - ANTALYA

Alanya Belediyesi salgında 7 bin 800 noktada dezenfeksiyon yaptı
Alanya Belediyesi salgında 7 bin 800 noktada dezenfeksiyon yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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