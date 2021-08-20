Alanya Belediyesi'nden Oba ve Karakocalı'da yol çalışması
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Alanya Belediyesi'nden Oba ve Karakocalı'da yol çalışması

Alanya Belediyesi'nden Oba ve Karakocalı'da yol çalışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara ulaşım rahatlığı ve güvenliği sağlamak için yeni yol çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara ulaşım rahatlığı ve güvenliği sağlamak için yeni yol çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Doğu ve Batı Alanya'nın yanı sıra şehir merkezinde de yol çalışmalarını sürdüren Alanya Belediyesi ekipleri, Oba Mahallesi ile Karakocalı mevkii arasında 10 metre genişliğinde yeni bir imar yolunun açımına başladı. Bölgedeki çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini ifade eden bölge sakinleri, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e teşekkür etti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada; "Alanya'da halkımızın ulaşım konforunu arttırmak amacıyla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız olarak çalışmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda yeni bir imar yolunun imalatına başladık. Bölgenin çok üst düzeyde gelişim potansiyeli var. Bunu dikkate alarak tüm Alanya için planlamalarımızı ve hedeflerimizi belirliyoruz. Yollarımız halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

"Kaldırım çalışmaları"

Öte yandan kaldırım çalışmalarına da devam eden Belediye ekipleri, çalışmalarını Sugözü Mahallesi Tepe Caddesi'nde sürdürüyor. 30 metrelik yol kavşağından Sugözü ve Tepe Mahallesi istikametine ulaşımı sağlayan ana yolda devam eden çalışmaların Kocahasanlı mevkiine kadar devam edeceği bilgisini veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; "Daha önce Koacahasanlı ile Kurşunlu mevkiindeki okullarımızın bulunduğu kısma kadar kaldırım çalışmasını tamamladık. Şu an 30 metrelik yol kavşağından bu bölge arasında kaldırım çalışmamız devam ediyor. Çalışmamızın sonunda hem yayalar hem de araçlar için güvenli bir caddeyi hizmete sunmuş olacağız. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi. - ANTALYA

Alanya Belediyesi'nden Oba ve Karakocalı'da yol çalışması
Alanya Belediyesi'nden Oba ve Karakocalı'da yol çalışması
Alanya Belediyesi'nden Oba ve Karakocalı'da yol çalışması
Alanya Belediyesi'nden Oba ve Karakocalı'da yol çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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