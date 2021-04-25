Alanya Belediyesi'nden Oba Mahallesi yeni çocuk parkı
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Alanya Belediyesi'nden Oba Mahallesi yeni çocuk parkı

Alanya Belediyesi'nden Oba Mahallesi yeni çocuk parkı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kent merkezinde ve kırsal mahallelerde yaptığı çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kent merkezinde ve kırsal mahallelerde yaptığı çalışmalara aralıksız devam ediyor. Oba Mahallesi Bucakoluk Caddesi üzerinde bulunan yeşil alan içerisine çocuk parkı yapımı tamamlandı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibi her geçen gün büyüyen Alanya'da kalıcı eserler bırakmaya devam ediyor. Bu kapsamda Oba Mahallesi Bucakoluk Caddesi'nde yapımı tamamlanan parkın içerisinde salıncak, tahterevalli, zıp zıp, dış mekan spor aletleri ve çocuklar oynarken ebeveynlerin dinlenebileceği oturma alanları bulunuyor.

"Yeni modern parklar yapıyoruz"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda mevcutta bulunan parkların bakım onarımlarını yaparken bir yandan da yeni, modern çocuk parkları yapmaya devam ediyoruz. Tüm çocukların oyun alanlarına rahatlıkla ulaşabilmeleri için Alanya genelinde çocuk parklarının sayılarını arttırmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Alanya Belediyesi'nden Oba Mahallesi yeni çocuk parkı
Alanya Belediyesi'nden Oba Mahallesi yeni çocuk parkı
Alanya Belediyesi'nden Oba Mahallesi yeni çocuk parkı
Alanya Belediyesi'nden Oba Mahallesi yeni çocuk parkı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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