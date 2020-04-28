Alanya Belediyesi'nden fırınlara Ramazan denetimi
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Alanya Belediyesi'nden fırınlara Ramazan denetimi

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Alanya'daki ekmek fırınlarına Ramazan denetlemesi gerçekleştirdi.

Alanya Belediyesi'nden fırınlara Ramazan denetimi
28.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:05

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Alanya'daki ekmek fırınlarına Ramazan denetlemesi gerçekleştirdi. Ekipler, gramaj ve hijyen konusunda fırın sahiplerine ve çalışanlarına uyarılarda bulundu.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin hijyen, esas ve usullere uygunluk denetimlerini Ramazan ayı ile birlikte sıklaştırdı. Alanya genelinde faaliyet gösteren ekmek fırınlarında pide ve ekmek gramajları ile temel hijyen kuralları konusunda denetimler gerçekleştiren ekipler, işletme sahiplerine uyarılarda bulundu. Özellikle Korona salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyulması ve işletmelerin bu yönde gerekli tedbirleri alması, kişisel ve genel temizlik kurallarının aksatılmaması yönünde uyarılarını yineleyen ekipler maske, eldiven ve bone kullanımının aksatılmaması gerektiğinin altını çizdi. Ekmeğin hijyen şartlarından ödün verilmeden üretilmesinin halk sağlığı için büyük önem arz ettiğini belirten ekipler, gerekli hassasiyeti gösteren tüm fırın çalışanlarına ve işletmecilerine teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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