Alanya Belediyesi'nden doğu bölgesinde asfalt çalışması
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Alanya Belediyesi'nden doğu bölgesinde asfalt çalışması

Alanya Belediyesi'nden doğu bölgesinde asfalt çalışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Alanya Belediyesi, 23 mahalleyi içine alan doğu bölgesinde 110 kilometrelik asfaltlama çalışmasına başladı.

Alanya Belediyesi, 23 mahalleyi içine alan doğu bölgesinde 110 kilometrelik asfaltlama çalışmasına başladı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Fen işleri Müdürlüğü ekiplerince yatırım çalışmalarının hızla sürdüğü doğu bölgesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Yücel'e icracı müdürlüklerden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Karamut da eşlik etti. Mahmutlar, Kargıcak, Demirtaş ile kırsal ve yayla yollarını kapsayan 23 mahalle, seyir kalitesi yüksek yolla buluşacak. Toplam 110 kilometreyi bulacak asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Yücel, kısa sürede hizmete açmayı planladıkları yolların bölge halkına büyük ulaşım kolaylığı sağlayacağını belirtti.

"Her yerde çalışıyoruz"

Alanya'nın dört bir yanında mahallelerin eksiklerini tamamladıklarını kaydeden Başkan Yücel, "Mahallelerimizde eksik olan temel altyapıları, sanat yapıları ve üst yapıları tamamlıyoruz. Asfaltın en büyük düşmanı sudur, bu anlamda mahallelerimizi kaliteli yollarla buluşturabilmek için önce bölgelerimizin drenajlarını iyileştiriyoruz. Bu anlamda haziran ayına kadar tüm kırsal mahallelerimizin altyapılarını ve sanat yapılarını gerçekleştirdik" dedi.

"Yıl sonuna kadar 250 kilometre asfalt"

Yılsonuna kadar hedefledikleri 200-250 kilometrelik asfalt çalışmalarını tamamlayacaklarının altını çizen Başkan Yücel, "Çok şükür doğu ve batıda hedeflerimizin yarısını gerçekleştirdik. Hedefimizden sapmadan doğuda 23, batıda 19 mahallede çalışmalarımız devam ediyor. Gazipaşa sınırına kadar yeni yollarda çalışmalar sürüyor. Pazartesi itibariyle de yayla yollarına geçeceğiz. Vatandaşlarımızın ulaşımlarını rahat sağlayabilmeleri ve konforlu bir ulaşıma erişmeleri için o bölgeleri de bitireceğiz. Yılsonuna kadar 250 kilometrelik asfaltı tamamlamış olacağız" diye konuştu. - ANTALYA

Alanya Belediyesi'nden doğu bölgesinde asfalt çalışması
Alanya Belediyesi'nden doğu bölgesinde asfalt çalışması
Alanya Belediyesi'nden doğu bölgesinde asfalt çalışması
Alanya Belediyesi'nden doğu bölgesinde asfalt çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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