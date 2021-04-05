Alanya Belediyesi'nden altyapı atağı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alanya Belediyesi'nden altyapı atağı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Alanya Belediyesi'nden altyapı atağı

Alanya Belediyesi, kent merkezi ve kırsal mahallelerin birçok noktasında altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Alanya Belediyesi, kent merkezi ve kırsal mahallelerin birçok noktasında altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, planlama doğrultusunda kentte yağmur suyu drenaj çalışmalarına devam ediyor. Büyükhasbahçe Mahallesi Telliler Sokak, Sugözü Mahallesi, Oba Mahallesi Karakocalı Mevki, Çarşamba ve Bektaş Mahallesi'nde yağmur suyu drenajı yapılıyor. Alanya'da merkezden kırsala çok ciddi altyapı çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, altyapı çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi. Yücel, "Çalışma planlamalarımızda önceliğimiz altyapı. Alanya'mızı standart alt ve üst yapı hizmetlerine kavuşturmak için çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi. - ANTALYA

Alanya Belediyesi'nden altyapı atağı
Alanya Belediyesi'nden altyapı atağı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hazal Kaya Demet Özdemir İbrahim Çelikkol
Spor Diego Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Twitter Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Alanya Belediyesi'nden altyapı atağı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 14:18:56. #1.16#
title