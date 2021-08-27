Alanya Belediyesi'nden Akseki'ye yardım eli
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Alanya Belediyesi'nden Akseki'ye yardım eli

Alanya Belediyesi'nden Akseki'ye yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Alanya Belediyesi, yangın afetinin etkili olduğu bölgelerde yaraların sarılması adına çalışmalarına devam ediyor.

Alanya Belediyesi, yangın afetinin etkili olduğu bölgelerde yaraların sarılması adına çalışmalarına devam ediyor. Alanya sınırları içerisinde olduğu kadar komşu ilçelere de desteklerini sürdüren Alanya Belediyesi, Akseki'ye oturma grupları, banklar, çöp tenekeleri ve oyun grupları hediye etti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yangın afetinin ardından yaraların sarılması için ilk günden bu yana uğraşlarını sürdürüyor. Alanya'da olduğu kadar komşu ilçelerde de toparlanmanın hızlanması, hayatın normale dönmesi adına çalışılıyor.

"Yaralar hızla sarılacak"

Çalışmalar kapsamında Akseki'deki yaraları sarmak maksadıyla Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Alanya Belediyesi marangozhanesinde hazırlanan oturma grupları, banklar, çöp tenekeleri ve oyun grupları Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan'a teslim edildi.

"İyi ki varsınız"

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, Alanya Belediyesi'nin en zor zamanlarında Akseki halkına destek olduğunu belirtti. Başkan Özkan, "Allah razı olsun, iyi ki varsınız" dedi. - ANTALYA

Alanya Belediyesi'nden Akseki'ye yardım eli
Alanya Belediyesi'nden Akseki'ye yardım eli
Alanya Belediyesi'nden Akseki'ye yardım eli
Alanya Belediyesi'nden Akseki'ye yardım eli
Alanya Belediyesi'nden Akseki'ye yardım eli
Alanya Belediyesi'nden Akseki'ye yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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