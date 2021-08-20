Alanya Belediyesi'nden 3 bin kişilik aşure ikramı
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Alanya Belediyesi'nden 3 bin kişilik aşure ikramı

Alanya Belediyesi'nden 3 bin kişilik aşure ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Alanya Belediyesi, muharrem ayı vesilesiyle geleneksel hale getirdiği aşure ikram programını bu yıl da gerçekleştirdi.

Alanya Belediyesi, muharrem ayı vesilesiyle geleneksel hale getirdiği aşure ikram programını bu yıl da gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Cuma Pazar'ı girişinde 3 bin kişilik aşure ikram etti.

Alanya Belediyesi geleneksel hale getirdiği bolluk ve bereketin simgesi aşure dağıtımını bu yıl da gerçekleştirdi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e aşure dağıtım programında Ülkü Ocakları Başkanı Yavuz Uysal ve Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit de eşlik etti. Cuma Pazarı girişinde kurulan alanda, 3 bin kişi için hazırlanan aşureler, sabah saatlerinden itibaren vatandaşlara ikram edildi.

"Birliğimiz daim olsun"

Adem Murat Yücel, aşure programının ardından yaptığı açıklamada; "Bizi biz yapan değerlerimizi yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyoruz. Bugün de Muharrem Ayı vesilesiyle hazırladığımız 3 bin kişilik aşureyi vatandaşlarımıza ikram ettik. Bütün vatandaşlarımızın Muharrem Ayı'nı bir kez daha tebrik ediyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum" dedi. - ANTALYA

Alanya Belediyesi'nden 3 bin kişilik aşure ikramı
Alanya Belediyesi'nden 3 bin kişilik aşure ikramı
Alanya Belediyesi'nden 3 bin kişilik aşure ikramı
Alanya Belediyesi'nden 3 bin kişilik aşure ikramı
Alanya Belediyesi'nden 3 bin kişilik aşure ikramı
Alanya Belediyesi'nden 3 bin kişilik aşure ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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