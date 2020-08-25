Alanya Belediyesi'nde Covid-19 önlemleri genişletildi
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Alanya Belediyesi'nde Covid-19 önlemleri genişletildi

Alanya Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Covid-19 ile mücadele amacıyla ana bina, ek hizmet binaları ve şantiyelerde çalışan personellerle bir araya gelerek, uzman ekiplerce virüsten korunma yollarını anlatıyor.

Alanya Belediyesi'nde Covid-19 önlemleri genişletildi
25.08.2020 16:48 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:53

Alanya Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Covid-19 ile mücadele amacıyla ana bina, ek hizmet binaları ve şantiyelerde çalışan personellerle bir araya gelerek, uzman ekiplerce virüsten korunma yollarını anlatıyor. Aynı zamanda vatandaşlar ile belediye personelinin giriş-çıkış noktaları ayrıldı. Vatandaşlar ön kapıyı kullanırken, personeller arka kapıdan giriş-çıkış yapacak.

Alanya Belediyesi salgınla mücadele kapsamında personelin ve vatandaşın güvenliğini sağlamak, olası riskleri engellemek veya en aza indirmek amacıyla çalışmalarına verdiği seminer ve toplantılarla devam ediyor. Covid-19 önlemleri alınarak sosyal mesafe ve maske kuralları gözetilerek düzenlenen eğitim seminerleri, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, insan kaynakları birim yetkilisi ve başkan yardımcısının katılım ve gözetimiyle gerçekleşiyor.

Personel ve vatandaş giriş-çıkış alanları ayrıldı

Ülke genelinde vaka sayılarında artış yaşanmasının ardından Alanya Belediyesi giriş-çıkış noktalarında düzenleme yapıldı. Vatandaşlar ile belediye personelinin giriş-çıkış noktaları ayrıldı. Vatandaşlar ön kapıyı kullanırken, personeller arka kapıdan giriş-çıkış yapacak. Vatandaşlar için ayrıca Alanya Belediyesi ana giriş kapısında hizmet ve bilgilendirme çadırı kuruldu. Vatandaşlar belediye içerisine girmeden çadırda hazır bekleyen Emlak Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne bağlı personeller aracılığıyla ilgili alanlardaki işlerini halledebiliyor. Gerekli görüldüğü takdirde belediye binasına alınan vatandaşlar, online hizmetler hakkında da bilgilendirilip internet üzerinden işlemlerini yürütmeleri konusunda da bilinçlendiriliyor.

Mesai süresince maske takmak zorunlu

Alanya Belediyesi personelinin belediye sınırları içerisinde olduğu süre boyunca zorunlu durumlar hariç, maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Belirlenen kurallara uymayan, personel ve vatandaş sağlığını tehlikeye atan personeller hakkında gerekli durumlarda disiplin işlemi de uygulanabilecek. Kalabalık birimlerde ise personellerin yıllık izinlerinin kullanımının da sağlanıp, yoğunluğun azaltılması sağlanıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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