Alanya Belediyesi, mahalle yolunu hizmete sokmak için çalışıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alanya Belediyesi, mahalle yolunu hizmete sokmak için çalışıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Alanya Belediyesi, mahalle yolunu hizmete sokmak için çalışıyor

Alanya Belediyesi, Yenice Mahallesi'nde 5 kilometre mahalle yolunu hizmete sokmak için çalışma başlattı.

Alanya Belediyesi, Yenice Mahallesi'nde 5 kilometre mahalle yolunu hizmete sokmak için çalışma başlattı. Bir greyder 3 iş makinesi ve 4 kamyonla başlatılan çalışma ile toplamda 5 kilometre yolun düzenlemesi planlanıyor.

Alanya Belediyesi, kırsal mahallelerde mevcut yolları altyapı ve yağmursuyu giderlerini yaparak kesintisiz ulaşıma kazandırırken vatandaşların talepleri doğrultusunda yeni yolları da hizmete açıyor. Bu kapsamda Yenice Mahallesi'nde 5 kilometre uzunluğunda yol açım çalışmalarına başlandı.

Yücel: "Kırsal yolların yaz kış kullanımını sağlıyoruz"

Kırsal mahalle yollarında öncelikle altyapı hizmetlerini gerçekleştirdiklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yolların kalıcı kullanıma açılması için dere geçişlerine büzler konulduğunu kaydetti. Başkan Yücel, "Dere geçişlerine büz ve yağmursuyu giderleri yapılarak kırsaldaki yollarımızın yaz-kış kullanılmalarını sağlıyoruz. Bu kapsamda Yenice Mahallesi'nde 5 kilometre mahalle yolunu alt ve üstyapı düzenlemeleri ile vatandaşlarımızın hizmetine açıyoruz" dedi. - ANTALYA

Alanya Belediyesi, mahalle yolunu hizmete sokmak için çalışıyor
Alanya Belediyesi, mahalle yolunu hizmete sokmak için çalışıyor
Alanya Belediyesi, mahalle yolunu hizmete sokmak için çalışıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Caner Cindoruk İbrahim Çelikkol
Spor Diego Can Bartu Cenk Tosun Şenol Güneş Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Alanya Belediyesi, mahalle yolunu hizmete sokmak için çalışıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 13:56:44. #1.15#
title