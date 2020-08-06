Alanya Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı
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Alanya Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı

Alanya Belediyesi aylık olağan meclis toplantılarının Ağustos ayı oturumu, yeni tip korona virüs)Kovid-19)tedbirleri altında Alanya Kültür Merkezi'nde Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in başkanlığında gerçekleşti.

Alanya Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı
06.08.2020 18:30 | Son Güncelleme: 06.08.2020 18:34

Alanya Belediyesi aylık olağan meclis toplantılarının Ağustos ayı oturumu, yeni tip korona virüs)Kovid-19)tedbirleri altında Alanya Kültür Merkezi'nde Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in başkanlığında gerçekleşti.

Meclisin açılış konuşmasını gerçekleştiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, tüm Alanyalıların ve İslam aleminin geride kalan Kurban Bayramı'nı kutlayarak, Alanya Belediyesi olarak kentin huzur ve güvenliği için bayram boyunca 7 gün 24 saat aralıksız çalıştıklarını belirtti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Başkan Yücel, "Lübnan halkının başı sağ olsun. Umuyorum ki ölü sayısı artmaz ve bu felaket geride kalır" dedi.

Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılması hakkında ise Başkan Yücel, "Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasının tüm İslam Alemine ve bu kararı hasretle bekleyen tüm Müslüman kardeşlerimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbimize hamdolsun. Cumhurbaşkanımıza ve bu kararın alınmasında emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'i 5. sırada tamamlayarak Avrupa Kupası'na katılım hakkı elde eden Alanyaspor'u canı gönülden kutlayan Yücel, " Ayrıca tarihimizde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynama başarısı göstererek bu gururu ve heyecanı bizlere yaşatan turuncu yeşil sevdamızın kıymetli yönetimine, değerli teknik heyeti ve başarılı futbolcularına şükranlarımı sunuyorum. Yeni sezonda da bizlere nice başarılar yaşatacaklarından şüphe duymuyor, takımımıza hem Avrupa'da hem de ligde başarılar diliyorum."dedi.

"Daha dikkatli olmalıyız"

Tüm dünyayı etkileyen ve 700 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Kovid-19) pandemisi ile ülke olarak mücadele etmeye devam ediyoruz. Normalleşme sürecinden sonra vatandaşlarımızın salgının bittiği algısına kapılıp, eski normal yaşantısına geri dönmesi dolayısıyla maalesef Alanya'mızda, Antalya'mızda ve ülkemizde vaka sayıları istenmeyen şekilde artmıştır. Buradan tüm vatandaşlarıma sesleniyorum; artık eskisinden da daha dikkatli davranmak zorundayız. Kalabalık ortamlara girmemeli, sosyal mesafeye dikkat etmeli, maske takmalı ve hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymalıyız. Özellikle 4 günlük bayram tatili dolayısıyla kentimizde artan yoğunluk sonrası önümüzdeki süreci biraz kendi kabuğumuza çekilerek geçirmeliyiz."ifadelerine yer verdi.

"Kurallara uyalım"

Başkan Yücel konuşmasına şöyle devam etti: " Alanya Belediyesi olarak pazar yerleri, marketler, restoranlar, sahiller, berber ve kuaförler, turizm işletmeleri gibi insan sirkülasyonun yoğun olduğu tüm alanlarda zaten devam eden denetimlerimizi arttırarak sürdüreceğiz. Sağlık Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın ve Kaymakamlığımızın yönergeleri doğrultusunda kurallara uymayanlara da gerekli ceza ne ise yazmaktan imtina etmeyeceğiz. Bizim için insanımızın sağlığı ve huzuru her şeyden önemlidir. Bu zor ve sıkıntılı süreci hep beraber birlik ve beraberlik içinde atlatacağız. Şu an belki hiçbirimiz bir yakınımızı bu hastalıktan dolayı kaybetmedik o yüzden de bize bir şey olmaz diye düşünüyor ve tedbirlere uymuyoruz. Ama eminim başka şehirlerde yaşayan tanıdıklarınızın yaşadığı acıları duyduk, doktorlarımızın hayatlarını nasıl kaybettiğine ekranlardan şahit olduk. Onların yaşadıklarını bizim yaşamayacağımızın garantisi yok. O nedenle ateş bizim ocağımıza düşmeden gerçekleri idrak edelim, kurallara uyalım."

"Kurallara daha çok uymalıyız"

Alanya'nın ve Antalya'nın güçlü bir sağlık altyapısı olduğuna değinen Adem Murat Yücel, " Ancak doktorlarımız, sağlık personelimiz çok yoruldu. Hem sağlık sisteminin aşırı yük binmeden rahatça çalışabilmesi hem de sağlık personelimizin biraz nefes alabilmesi için de tedbirlere uymaya ihtiyacımız var. Biliyorum aylardır zorlandık, birbirimizi özledik, eski kalabalık günlerimize dönmek, rahatlamak istiyoruz. Ancak bilmeliyiz ki; şu an ne kadar çok kurallara uyar, kendimizi ve yakınlarımızı izole edersek o kadar çabuk eski günlerimize döneriz. Her zaman söylediğim gibi Alanya dünyanın en huzurlu ve en güvenli yeridir. Alanya'mızda hep birlikte huzurla güvenle hep yaşayabilmek için kurallara uyalım. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım. Bizlerin sağlığı için görev başında hayatını kaybeden tüm sağlık personeline ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gece gündüz demeden hayatlarını riske atarak çalışan doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yine pandemi dolayısıyla yoğun şekilde çalışan güvenlik ve emniyet güçlerimize, kamu çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum."diye konuştu.

"Sıfır atık çalışmasında öncü"

Başkan Yücel'in konuşmasının ardından kürsüye gelen Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Sıfır Atık Yönetmeliği'ne Kent Konseylerinin de dahil edilmesinin ardından konsey olarak belediyeye verebilecekleri tavsiye kararlarını meclis üyeleri ile paylaştı.

Özcan, sıfır atık noktasında halkın bilinçlendirilmesi, atık uygulamalarının yaşam tarzı haline getirilmesi, belediye kanadıyla özellikle çocukların bilinçlendirilmesi ve yetişkinlere yönelik verilebilecek seminerlerle atık yönetiminin genişletilmesi konularında önerilerde bulundu.

Kent Konseyi Başkanı Özcan, Alanya Belediyesi'nin halihazırda Türkiye'ye örnek projeler yürüttüğünü, bu alanda da kendisini aldığı ödüllerle ispatlamış olduğunu ifade etti.

Özcan'ın konuşmasının ardından meclis gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddelerinin de tamamlanmasının ardından Alanya Belediyesi Ağustos ayı meclis oturumu tamamlandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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