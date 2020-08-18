Alanya Belediye Başkanı Yücel'in testi pozitif çıktı (2) 2 BAŞKAN, 6 AĞUSTOS'TA GÖRÜŞMÜŞKoronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile kendisi gibi testi pozitif olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 6 Ağustos'ta Alanya'da bir araya geldiği ortaya çıktı.

2 BAŞKAN, 6 AĞUSTOS'TA GÖRÜŞMÜŞ Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile kendisi gibi testi pozitif olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 6 Ağustos'ta Alanya'da bir araya geldiği ortaya çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in, Alanya programı kapsamında Başkan Yücel ile görüştüğü öğrenildi.Öte yandan hastanede tedaviye alınan Başkan Böcek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Aslı DURAN/ANTALYA, FOTOGRAFLI

Kaynak: DHA