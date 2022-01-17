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Alanya, aynı anda iki önemli yarışa ev sahipliği yapıyor

Alanya, aynı anda iki önemli yarışa ev sahipliği yapıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Alanya, 28-30 Ocak tarihlerinde iki büyük organizasyona ev sahipliği yapacak.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Alanya, 28-30 Ocak tarihlerinde iki büyük organizasyona ev sahipliği yapacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Alanya Kaymakamlığı ile Alanya Belediyesi'nin işbirliğinde 28-30 Ocak tarihleri arasında Hasan Terzi Yol Yarışları, 30 Ocak tarihinde ise Ulusal Dağ Bisiklet Yarışı gerçekleştirilecek.

Organizasyon öncesi Alanya Belediyesi Meclis Salonu'nda teorik toplantı gerçekleştirildi. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer'in başkanlığında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Başkanı Emin Müftüoğlu, Alanya Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı'nın ve paydaşların katılımıyla gerçekleşen toplantıda kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları belirlendi.

"700 sporcu katılım gösterecek"

Alanya, 28-30 Ocak tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı iki büyük organizasyonla 700 sporcuyu ve ekibini konuk edecek. 28-30 Ocak tarihlerinde düzenlenecek 1. Ayak Hasan Terzi Yol Yarışları ve 30 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek Ulusal Dağ Bisiklet Yarışında toplamda 700 bisikletçi Alanya'da birincilik mücadelesi verecek. - ANTALYA

Alanya, aynı anda iki önemli yarışa ev sahipliği yapıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Türkiye Bisiklet Federasyonu, gençlik, Alanya, Ocak, Spor, Haber

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