Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden 2 akademisyen "En Etkili Bilim İnsanları" listesinde - Haberler
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden 2 akademisyen "En Etkili Bilim İnsanları" listesinde

AA / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden 2 akademisyen

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden (ALKÜ) 2 akademisyen "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden (ALKÜ) 2 akademisyen "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldı.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, yaptığı açıklamada, ABD Staford Üniversitesince bilim insanlarının akademik performansının değerlendirildiği listenin yayımlandığını bildirdi.

Buna göre, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu ile Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu'nun 1150 Türk akademisyen arasına girdiğini belirten Kalan, öğretim üyelerini başarılarından dolayı tebrik etti.

Bu başarının üniversitenin gelişimine katkı sunduğunu vurgulayan Kalan, "Hocalarımız yüzde 2'lik dilime girerek bizi gururlandırdı. Geçen yıl 1 hocamız listeye girmişti, bu yıl 2 hocamızı listede görüyoruz. Akademik çalışmalara ve listeye baktığımızda ALKÜ olarak doğru yoldayız." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kanoğlu da bu tür değerlendirmelerin yeni başarıları teşvik edici nitelikte olduğunu kaydetti.

Mutlu olduklarını belirten Kanoğlu, aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini, üniversiteyi uluslararası alanda temsil etmeye gayret göstereceklerini bildirdi.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Son Dakika Haberleri
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