Alanar PUMA köy köy gezerek sürdürülebilir tarımı anlatacak

07.02.2020 12:30 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:30

Tekfen Tarım bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Alanar Meyve, özellikle son yıllarda çeşitli faktörlerden dolayı kullanımı artan ve aynı zamanda tarımsal ürünlerin kalitesini ve güvenirliğini direkt olarak olumsuz etkileyen pestisit kullanımına karşı üreticileri bilinçlendirmek amacıyla Alanar PUMA uygulamasını devreye soktu.



Tekfen Tarım'dan yapılan açıklamaya göre, Alanar PUMA uygulaması ile pestisit kullanımındaki sorunların giderilmesi ve bilinçsiz kullanımın önüne geçilmesi planlanıyor.



Çevresel faktörler, iklim değişiklikleri, nüfus artışı, aşırı kentleşme, bilinçsiz üretim, yoğun tarım gibi pek çok nedenden dolayı kaliteli ve güvenilir ürün elde etmek oldukça zor hale geliyor. Bu alanda tarımsal ürünlerin kalitesini ve güvenirliğini direkt olarak etkileyen unsurlardan birinin de pestisit kullanımı olduğu belirtiliyor. Uluslararası meyve ticaretine yön veren, kalite parametreleri içinde başlı başına bir kıstasa sahip olan ve sürekli dinamikleri değişen son derece önemli olan pestisit kalıntıları konusu, Avrupa'daki birçok market ve gıda güvenliğindeki en önemli kriterlerinden de biri.



Meyve üreticisi ve ihracatçısı firmalardan, faaliyetlerini Tekfen Tarım bünyesinde sürdüren Alanar Meyve, bu bilgiden yola çıkarak gıda güvenliği alanında Türkiye'deki üreticiler için çok önemli bir uygulamayı hayata geçiriyor.



Şirket "Pestisit Uygulamalarına Müdahale Aracı" veya,kısaca Alanar PUMA, adını verdiği proje ile meyve üreticilerini ve çiftçileri sürdürülebilir tarım konusunda bilinçlendirmeyi, eğitimler vermeyi ve özellikle pestisit kullanımında yaşanan sorunları veya aksaklıkları gidermek amacıyla meyve üretimi yapılan yerlere gitmeyi ve buralarda mobil eğitim düzenlemeyi ve pestisit kullanımının olumsuz etkilerini göstermeyi planlıyor.



Mobil bir laboratuvar ve eğitim merkezi haline getirilen Alanar PUMA, konusunda uzman kişiler ile Türkiye'de köy köy gezerek üreticinin ihtiyaçlarına göre bilgilendirme yapacak. Alanar PUMA, Berlin'de gerçekleştirilen Fruit Logistica Fuarında ilk kez görücüye çıktı. Dr. Salih Çalı yönetimindeki projeye Tekfen Tarım bünyesindeki 73 ziraat mühendisi tam destek veriyor.



Yurt dışı pazarında oldukça ilgi çeken Alanar PUMA, Şubat 15 itibarıyla Türkiye turu için yollarda olacak ve bu senenin üretimine etki edecek iyileştirme çalışmalarına başlayacak.



Alanar PUMA bu öncü projesi ile Türkiye'nin ihracat potansiyelinin artırılmasını ve bugün için sağlıklı ürünler, gelecek nesiller için temiz topraklar bırakılmasını hedefleniyor Alanar'ın bu projedeki hedefi özellikle kiraz, nar, incir, kayısı vb. yaş meyve üreticilerinde maksimum düzeyde bilinç uyandırarak sağlıklı bir gelecek için güvenilir ve pestisit kalıntısı içermeyen meyvelerin yetiştirilmesinin önünü açmak. Bu sayede iç piyasa için üretim ve ihraç edilecek meyvelerde olası pestisit kalıntısı sıkıntılarının önüne geçilmesi, çiftçinin bilinçlendirilerek ihracat potansiyelinin artırılması ve katma değer yaratılması hedefleniyor.

Kaynak: AA