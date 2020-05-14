Alan Wake, Yüzde 90 İndirimle Satılıyor!
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Alan Wake, Yüzde 90 İndirimle Satılıyor!

Remedy Entertainment, Alan Wake oyununun onuncu yılını kutluyor. Bu bağlamda oyun, koleksiyoncu sürümü ile şu an

Alan Wake, Yüzde 90 İndirimle Satılıyor!
14.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:47

Remedy Entertainment, Alan Wake oyununun onuncu yılını kutluyor. Bu bağlamda oyun, koleksiyoncu sürümü ile şu an Steam üzerinden sudan ucuz diyebileceğimiz bir fiyata satılıyor.

Geliştirdiği oyunları ile oyun dünyasında bir şekilde iz bırakmayı başaranların arasında bulunuyor, Remedy Entertainment. Max Payne serinin ilk iki oyunu ile gönlümüze taht kuran Finlandiya menşeli stüdyonun bir sonraki eseri Alan Wake olmuştu. 2010 yılında Xbox 360 için satışa sunulan aksiyon-macera türünde olan oyun, 2012 yılında da PC kullanıcılarının beğenisine sunulmuştu.

Hikaye olarak yeni bir eser ortaya koymakta zorlanan roman yazarı Alan Wake, bir ajan olan arkadaşı Barry Wheeler'dan aldığı tavsiye üzerine eşi Alice ile kısa süreli bir tatil için Washington eyaletindeki Bright Falls isimli küçük bir tatil kasabasına gidiyordu. Ne var ki, kötü niyetli bir varlığın ortaya çıkarak eşini kaçırması ile her şey kabusa dönüşüyordu. Romanlarında yer vermediği kadar gerilimli hale gelen olaylar karşısında Alan Wake olarak hem ortadaki gizemi çözmeye hem de eşini kurtarmaya çalışıyordu.

Alan Wake Steam'de Sudan Ucuza Satılıyor

Bu sene onuncu yılını dolduran oyun için Remedy Entertainment, özel bir promosyon yapmaya karar verdi. Eğer henüz oyunu satın almamışsanız, Steam üzerinde % 90 oranında indirim fırsatı sizi bekliyor. Alan Wake oyununun standart sürümünü, 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü sona erecek olan indirim kapsamında 2.5 TL karşılığında satın alabilirsiniz. Alan Wake Collector's Edition ise 3.2 TL'ye satılıyor.

Bakalım Remedy Entertainment tarafından yapılan kutlama sadece indirim ile mi sınırlı kalacak? Yoksa bir Alan Wake 2 veya Alan Wake HD Remaster duyurusu gelecek mi? Hatırlayacağınız üzere Finlandiya menşeli stüdyo serinin haklarını bütünüyle eline geçirmişti. Yani daha başka sürprizler ile karşımıza çıkabilirler. Bekleyelim, görelim.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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