Alan Wake Remastered Konsollar ve PC İçin Çıkış Yapacak

Geçtiğimiz günlerde sızıntılarla tekrar gündeme gelen Alan Wake Remastered, Remedy Entertainment'ın önemli isimlerinden Sam Lake tarafından resmi olarak doğrulandı.

Geçtiğimiz günlerde ismi çeşitli dağıtıcılarda ve perakendecilerde gözüken Alan Wake Remastered, resmi olarak geliyor. Remedy Entertainment'ın kurucularından olan ve Max Payne'e hayat vermesiyle de bilinen Sam Lake, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda remastered haberini doğruladı. Lake ayrıca paylaşımında oyunculara bunca zamandır kendilerini destekledikleri için teşekkür de etti.

Her ne kadar Alan Wake Remastered'ın varlığı doğrulanmış olsa da oyunla ilgili bir fragman veya oynanış videosu paylaşılmadı. Oyunun çıkacağı konsollar ise PlayStation 4, PlayStation 5 ve Xbox Series olacak. Oyun ayrıca Epic Games Store üzerinden PC'ye de gelecek. Oyunun çıkış tarihi hakkında kesin bir gün verilmese de yapılan açıklamalarda bu yılın sonbaharı ifadeleri kulanıldı. Eğer sızdırılan bilgiler doğruysa Alan Wake Remastered 5 Ekim'de piyasaya sürülebilir. Remedy'nin bu oyunu Epic'le ortaklaşa bir şekilde yürüttüğünü ve ikili arasında bir partnerlik sözleşmesi olduğunu da hatırlatalım.

Alan Wake ilk defa 2010 yılında Xbox 360 ve Windows için çıkış yapmıştı. Oyun bu defa yeni nesil Xbox konsolların ve bilgisayarların yanı sıra PlayStation 4 ve PlayStation 5 için de çıkış yapacak. Sam Lake remastered ile beraber gelen değişimlere dikkat çekerek yapımın, yıllar önce çıkan orjinaliyle aynı deneyimi ve atmosferi vereceğini söyledi. Bu konuda dikkatli davrandıklarını söyleyen Lake, oyunda bazı modellemelerin ve sinematiklerin değiştirilip iyileştirildiğini ve yeni nesile uygun güncellemelerin yapıldığını da söyledi. Oyun ayrıca 4K desteği sunacak.

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Alan Wake'e ait DLC'leri de içinde barındıracak olan Alan Wake Remastered'ın çıkış tarihi şimdilik belirsiz. Bazı oyuncular remastered haberine çok sevindiklerini ama hikayeyi ilerletecek bir devam oyunu görmek istediklerini de belirtiyor. Remedy'nin Epic ile olan 2 oyunluk anlaşmasındaki diğer oyunun Alan Wake 2 olduğunu söyleyen oyuncular da bulunmakta. Remedy ise açıklamalardan kaçınarak bu konudaki sessizliğini sürdürmeye devam ediyor.

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Kaynak: SaveButonu