Alan Wake, Cities: Skylines ve Dahası Xbox Game Pass'e Geldi
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Alan Wake, Cities: Skylines ve Dahası Xbox Game Pass'e Geldi

Microsoft, PC için Xbox Game Pass ve Xbox Game Pass abonelerini yeni oyunlarla sevindirmeye devam ediyor.

Alan Wake, Cities: Skylines ve Dahası Xbox Game Pass'e Geldi
21.05.2020 20:45 | Son Güncelleme: 21.05.2020 20:48

Microsoft, PC için Xbox Game Pass ve Xbox Game Pass abonelerini yeni oyunlarla sevindirmeye devam ediyor. Xbox Wire üzerinden yapılan yeni duyuru ile Mayıs ayının yeni oyunları duyuruldu.

Alan Wake, Cities: Skylines ve Plebby Quest: The Crusades, Xbox Game Pass'te!

Amerika menşeli yazılım devinin yaptığı duyuru ile Alan Wake, Cities: Skylines ve Plebby Quest: The Crusades bugün itibarıyla servise eklendiler. Minecraft Dungeons da 26 Mayıs 2020 tarihinde aboneler ile buluşturulacak.

Alan Wake (21 Mayıs 2020) - Xbox One

Hikaye olarak yeni bir eser ortaya koymakta zorlanan roman yazarı Alan Wake, bir ajan olan arkadaşı Barry Wheeler'dan aldığı tavsiye üzerine eşi Alice ile kısa süreli bir tatil için Washington eyaletindeki Bright Falls isimli küçük bir tatil kasabasına gidiyordu. Ne var ki, kötü niyetli bir varlığın ortaya çıkarak eşini kaçırması ile her şey kabusa dönüşüyordu. Romanlarında yer vermediği kadar gerilimli hale gelen olaylar karşısında Alan Wake olarak hem ortadaki gizemi çözmeye hem de eşini kurtarmaya çalışıyordu.

Cities: Skylines (21 Mayıs 2020) - Xbox One

Modern bir açık dünya şehir kurma simülasyonu ve gerçekçi bir şehir kurabilmek için yeni oynanış elementleri barındırıyor. Yollar ve yapılar inşa ederek şehrinizi büyütürken, ulaşımın kolay sağlanabilmek ve trafiği rahatlatabilmek için toplu taşıma araçları eklemeniz mümkün ama aynı zamanda şehrinizde yaşayan insanların da ihtiyaçlarına da kulak vermeniz gerekiyor. Mesela iş hayatına atılabilmeleri için eğitim görmelerini sağlamanız ve park gibi sosyalleşebilecekleri alanlar oluşturarak daha fazla mutlu yaşam sürmelerine olanak tanıyabilirsiniz.

Minecraft Dungeons (26 Mayıs 2020) - Xbox One

Mojang Studios ve Double Eleven ortaklığında geliştirilmiş olan oyun, çıkışını yaptığı gün Xbox Game Pass abonelerinin de beğenisine sunulacak. Minecraft gibi madencilik ve üretim sisteminin olmadığı Minecraft Dungeons, rastgele üretilmiş yaratıkların olduğu yine rastgele üretilmiş zindanları araştıracağınız bir oyun olacak. Araştırmanız esnasında tuzaklar ve çözmenizin gerekeceği bulmacalar ve bulmanızın gerekeceği hazineler olacak. Ayrıca herhangi bir sınıf sistemi de olmayacak. İster tek başınıza, isterseniz de kooperatif desteği sayesinde dört kişi ve çevrimiçi çok oyunculu olarak oynayabiliyorsunuz.

Yukarıdaki oyunlar aynı zamanda PC için Xbox Game Pass abonelerine de sunuluyor. Bununla birlikte ekstradan Plebby Quest: The Crusades da bugün itibarıyla PC kullanıcılarının erişimine açılmış durumda.

Plebby Quest: The Crusades (21 Mayıs 2020)

Plebby Quest: The Crusades, Avrupa ve Orta Doğu haçlı seferleri sırasında geçen bir sıra tabanlı strateji oyunu. Size düşen ise imparatorluk inşa etmek isteyen hırslı hükümdarlar, krallığınızı yok etmek isteyen tehlikeli komşularınız ve din arasında hayatta kalmak olacak.

Son olarak, 29 Mayıs 2020 Cuma günü toplamda yedi oyun Xbox Game Pass ve PC için Xbox Game Pass servislerinden kaldırılacak. Brothers: A Tale of Two Sons, Hydro Thunder Hurricane ve Old Man's Journey ortak olarak her iki tarafından seçilmiş oyunlar oldular. Bunların dışında #IDARB ve King of Fighters '98 Ultimate Xbox One, Opus Magnum ve Stealth Inc 2 de PC tarafından kaldırılan oyunlar olacaklar.

Kaynak: Tamindir

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