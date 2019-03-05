Alan, Teşekkür Etti

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak mitingini değerlendirerek teşekkür etti.

Alan, "Sevgili Hemşerilerim, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük bir coşku ve kalabalık ile karşıladınız. Hepinizden Allah razı olsun. Bizler bu yola çıkarken hizmet aşkı ile çıktık. Hizmetten yıllarca yoksun bu şehrimize umut biziz, sizlerde bugün bize umut oldunuz, güç verdiniz. Artık Zonguldak'ın boş vaatlerle kaybedecek vakti yok. Cumhurbaşkanımız sizlerin coşkusuyla, projelerimizin arkasında olduğunu bize destek verdiğini resmen açıkladı. Projelerimizin teminatı, hükümetimiz ve Genel Başkanımızdır. Hiçbir projemiz boş vaat veya hayal ürünü değildir. Sizler bu şehrin çocuğunu yalnız bırakmadınız, bizlerde sizleri yalnız bırakmayacağız. Söz veriyorum Zonguldak'ı hak ettiği noktaya taşıyıp, sorunlarımızı bir bir çözüp, mutlu bir kent inşa edeceğiz. Biz inandık, sizde inanın. Bu duygu ve düşünceler ile siz değerli hemşerilerime bir kez daha teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" DEDİ. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA