Alan Greenspan: Bütçe açığı enflasyonu artırarak risk oluşturabilir

18.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:02

ABD Merkez Bankası (Fed) Eski Başkanı Alan Greenspan, bütçe açığının artmasına paralel olarak enflasyonun da yükseleceği ve bunun, ABD ekonomisine büyük bir tehdit oluşturacağı uyarısı yaptı.

Dört farklı ABD başkanı döneminde Fed'in 1987-2006 yılları arasında başkanlığını yapan Greenspan, CNBC'ye verdiği bir röportajda, enflasyonun ABD ekonomisine yeniden risk oluşturabileceğini söyledi. Greenspan, "Mevcut görünümde enflasyon yok. Fakat eğer daha da ileri gidersek enflasyon kaçınılmaz bir şekilde artacak" dedi.

ABD enflasyon oranı yıllardır Fed'in sağlıklı olarak değerlendirdiği yüzde 2.0 düzeylerinde seyrediyor. Söz konusu enflasyon oranı Fed'in, son 50 yılın en düşük düzeyi olmak üzere işsizlik oranının yüzde 3.5'e gerilemesine rağmen aldığı önlemlerle korunuyor. Ayrıca Fed ekonomistleri, geleneksel olarak düşük enflasyonun eşzamanlı olarak maaşları yükselteceğine işaret eden Phillips eğrisini de yakından takip ediyor.Bunun yanında ABD bütçe açığı 2019'da 1 trilyon dolara yaklaşırken, sistemdeki bu denli para fazlasının daha önce enflasyonu artırmada büyük rol oynamasına paralel olarak enflasyonda artış endişelerini ortaya çıkardı."Çoğu sektörde gördüğümüz yavaşlama ne dünya ekonomisi için ne de ABD ve Çin için yaralı değil" diyen Greespan ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'e yönelik uyarı ve çağrılarını da eleştirerek, Trump'ın Fed'e yönelik bu tavrını uygunsuz olarak değerlendirdi: "Bunu tartışması bile yanlış Fed profesyonel bir kuruluştur. Fed, Trump'a göre ekonominin nasıl işlediğine, bunun para piyasalarını nasıl etkilediğine ve faiz oranı yapısına daha hakim. Burada yapılacak en doğru şey (Trump'ın yorumlarını) görmezden geliyor."

Trump, Salı günü resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fed'e bir kez daha faizleri indirme çağrısı yapmış, daha fazla faiz indiriminin ABD ihracatını "yukarı fırlatacağını" öngörmüştü.

Kaynak: DHA