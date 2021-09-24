Alan el ile veren elin buluştuğu çarşı 'Hayır Çarşısı' - Haberler
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Alan el ile veren elin buluştuğu çarşı 'Hayır Çarşısı'

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Alan el ile veren elin buluştuğu çarşı 'Hayır Çarşısı'

Talas Belediye Mustafa Yalçın tarafından hizmete sunulan Hayır Çarşısı, alan el ile veren el arasında köprü olarak toplumsal dayanışmaya imkan tanıyor.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Talas Belediye Mustafa Yalçın tarafından hizmete sunulan Hayır Çarşısı, alan el ile veren el arasında köprü olarak toplumsal dayanışmaya imkan tanıyor. Uygulama kapsamında 2021 yılının ilk 8 ayında 7 bin 522 aileye yardım ulaştırıldı.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü vazifesi gördüklerini ifade ederek, " Kayseri, hayırseverler şehri olarak bilinir. Sağ olsunlar hayırseverlerimiz, Talas Hayır Çarşısı'na da gereken desteği sağlıyorlar. Bu Hayır Çarşısı ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin kıyafetten iaşeye, temizlik malzemesinden ev eşyası ve engelli aracına kadar birçok konuda gereksinimlerini yerine getiriyoruz. Bunların finansmanının bir kısmını belediye olarak biz karşılıyoruz, önemli bir kısmını da hayırseverlerimiz karşılıyor. Yani Hayır Çarşısı ile toplumsal dayanışmaya katkı sağlıyoruz. Kendilerine teşekkür ediyorum, Rabbimden kazançlarına bolluk ve bereket vermesini diliyorum" dedi.

2021 yılı ilk 8 ayında toplam 7 bin 522 aileye destek olduklarını ifade eden Başkan Yalçın, konuyla ilgili olarak Talas Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 0 352 503 12 51 numaralı telefonundan bilgi alınabileceğini veya başvuruda bulunabileceğini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Alan el ile veren elin buluştuğu çarşı 'Hayır Çarşısı'

Alan el ile veren elin buluştuğu çarşı 'Hayır Çarşısı'

Alan el ile veren elin buluştuğu çarşı 'Hayır Çarşısı'

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Haber: Alan el ile veren elin buluştuğu çarşı 'Hayır Çarşısı' - Haberler
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