Alan bebek, cansız bedeninin vurduğu sahilde çiçeklerle anıldı
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Alan bebek, cansız bedeninin vurduğu sahilde çiçeklerle anıldı

Alan bebeğin cansız bedeninin bulunduğu sahilde düzenlenen anma etkinliği Alan bebeğin isminin çiçeklerle sahile yazılması Yönetmen Ömer Sarıkaya'nın açıklaması Anma etkinliğe katılan Üst Yönetici Henry Abdo ile röportaj Film yapımcısı İrfan Yıldırım Çakar ile röportaj Balonların havaya...

02.09.2020 15:12 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:19

Alan bebeğin cansız bedeninin bulunduğu sahilde düzenlenen anma etkinliği

Alan bebeğin isminin çiçeklerle sahile yazılması

Yönetmen Ömer Sarıkaya'nın açıklaması

Anma etkinliğe katılan Üst Yönetici Henry Abdo ile röportaj

Film yapımcısı İrfan Yıldırım Çakar ile röportaj

Balonların havaya bırakılması MUĞLA - Ailesiyle Suriye'deki savaştan kaçıp daha iyi bir hayat umuduyla çıktığı yolda bindikleri teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alan bebek, ölümünün beşinci yılında cansız bedeninin bulunduğu sahilde anıldı.

Alan bebek, cansız bedeninin vurduğu sahilde çiçeklerle anıldı

Kaynak: AA

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