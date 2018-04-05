Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu, fındık alan bazlı gelir desteği ödemelerine başlanacağını bildirdi.

Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alaplı'da 5 bin 953 fındık üreticisine 11 milyon 966 lira alan bazlı fındık destek ödemesi yapılacağını söyledi.

Fındık destek ödemesi hem esnafı hemde çiftçileri rahatlattığını ifade eden Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Fındık alan bazlı gelir desteği ödemeleri yarın başlıyor. 6-20 Nisan tarihlerinde fındık üreticilerinin Ziraat Bankasındaki hesaplarına yatacak. Ödemeler TC kimlik numaralarının son rakamlarına göre yatırılacak. 0 ve 2 ile bitenler 6 Nisan, 4 ve 6 ile bitenler 13 Nisan, 8 ile bitenler ise 20 Nisan'da ödemesini alacak. Kimlik numarası 0 ve 2 ile biten üreticilerimiz, destek paralarını 6 Nisan'da saat 18.00'den itibaren Ziraat Bankalarından alabilir. Alaplı'da 5 bin 953 fındık üreticisine 11 milyon 966 lira desek ödemesi yapılacak."