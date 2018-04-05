Alan Bazlı Fındık Destek Ödemesi
Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu, fındık alan bazlı gelir desteği ödemelerine başlanacağını bildirdi.
Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkoğlu, fındık alan bazlı gelir desteği ödemelerine başlanacağını bildirdi.
Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alaplı'da 5 bin 953 fındık üreticisine 11 milyon 966 lira alan bazlı fındık destek ödemesi yapılacağını söyledi.
Fındık destek ödemesi hem esnafı hemde çiftçileri rahatlattığını ifade eden Türkoğlu, şöyle konuştu:
"Fındık alan bazlı gelir desteği ödemeleri yarın başlıyor. 6-20 Nisan tarihlerinde fındık üreticilerinin Ziraat Bankasındaki hesaplarına yatacak. Ödemeler TC kimlik numaralarının son rakamlarına göre yatırılacak. 0 ve 2 ile bitenler 6 Nisan, 4 ve 6 ile bitenler 13 Nisan, 8 ile bitenler ise 20 Nisan'da ödemesini alacak. Kimlik numarası 0 ve 2 ile biten üreticilerimiz, destek paralarını 6 Nisan'da saat 18.00'den itibaren Ziraat Bankalarından alabilir. Alaplı'da 5 bin 953 fındık üreticisine 11 milyon 966 lira desek ödemesi yapılacak."