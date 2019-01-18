Alan, "19 Mahallede Yaşayan Bütün Vatandaşlarımız Mutsuz"

Zonguldak AK Parti Belediye Başkan Adayı Selim Alan, 19 mahalle muhtarı ile bir araya geldi.

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun ve partililer ile birlikte 19 mahalle muhtarı ile bir araya geldi.

Düzenlenen kahvaltı programında konuşan AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, 31 Martta yapılacak olan seçimlerde belediyeyi alacaklarını söyledi. Muhtarların öneminden bahseden Başkan Tosun, "Partimiz iktidara geldiği günden beri muhtarlara geldiği günden beri her türlü yardımı yapıyor ve yapmaya devam edecek. Bizde bugün yaklaşan seçimlerle ilgili muhtarlarımıza istişarede bulunmak için bir araya ageldik. Onlarında seçimleri var. Onlara çıktıları bu yolda başarılar diliyorum. Her şey burada Zonguldak için yeter ki Zonguldak yaşanabilir bir kent olsun. İnsanların tercih ettiği bir kent olsun bunu da başaracağız inşallah. Biz seçim çalışmalarına başladık gece gündüz çalışıyoruz. Başkanımız yakında Zonguldak'ın daha yaşanabilir bir kent olması adına hayata geçirilecek projeleri açıklayacak. Biz Zonguldak Belediyesini alacağız buna inancımız tam bunun için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

19 Mahallede yaşayan vatandaşların mutsuz olduğunu ve hizmet noktasında sıkıntılar olduğunu ifade eden AK Parti Zonguldak Belediye Başkanı Adayı Ömer Selim Alan, "Bugün muhtarlarımızla bir araya geldik. Onlar bizleri kırmadı ve davetimize katıldılar. Başkanımızın dediği gibi yaklaşan bir mahalli İdareler seçimi var. Bizde istişareler yapıyoruz. Hem Zonguldak için hem de mahallemizin sorunları, ihtiyaçları için istişarelerde bulunuyoruz. Muhtarlarımız olmazsa olmazımız cumhurbaşkanımızın söylediği bir laf hiç aklımda çıkmaz. "Muhtarlarımızı üzen beni üzmüş sayılır "zaten biz muhtarlarımızla hep beraberiz onlar bizim yol arkadaşımız yarın bir gün belediyeyi aldığımız zaman mesai arkadaşı olacağız. O yüzden bütün muhtarımızın görüşü bizim için çok önemli onların sayesinde bizlerde Zonguldak'ımızı çok daha hızlı ve iyi şekilde iyileştireceğiz. Vatandaşımızın teveccühünü aldıktan sonra Zonguldak'ımızı hak ettiği şekilde getireceğiz. 19 mahallede yaşayan bütün vatandaşlarımız mutsuz. Hizmet noktasında sıkıntılar var. Allah'ın izniyle biz 31 Mart'a kadar bütün vatandaşlarımıza dokunacağız. Ben inanıyorum ki vatandaşlarımız bize sahip çıkacak ve seçimi biz alacağız ve ondan sonra vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek projelerimizi hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun 19 Mahalle muhtarı ile mahallenin sorunları ve yapılacaklar konusunda istişarelerde bulundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA