Alaköprü sulamasıyla 83 bin 600 dekar arazi suya kavuşacak
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Alaköprü sulamasıyla 83 bin 600 dekar arazi suya kavuşacak

Mersin'in Anamur ilçesinde Devlet Su İşlerince (DSİ) yapımına devam edilen Alaköprü Sulaması tamamlandığında 83 bin 600 dekar arazi suya kavuşacak.

Alaköprü sulamasıyla 83 bin 600 dekar arazi suya kavuşacak
22.06.2020 12:05 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:08

Mersin'in Anamur ilçesinde Devlet Su İşlerince (DSİ) yapımına devam edilen Alaköprü Sulaması tamamlandığında 83 bin 600 dekar arazi suya kavuşacak.

DSİ Genel Müdür Kaya Yıldız, yaptığı açıklamada, Mersin'de yapılan su yapılarının artmasıyla bölgedeki tarımsal faaliyetlerin geliştiğini belirtti.

Alaköprü Sulama inşaatında çalışmaların devam ettiğini aktaran Yıldız, "Sera yetiştiriciliğinde ülkemizin en önemli coğrafyaları arasında yer alan ve özellikle muz üretimiyle marka haline dönüşen Anamur'da 65 bin 900 dekar zirai alan cazibeli, 17 bin 700 dekar zirai alan ise pompajlı olmak üzere toplamda 83 bin 600 dekar zirai arazi sulanacaktır." ifadesini kullandı.

Projeyle Anamur ve Bozyazı'da tarıma uygun alanların sulanması ile mevcut Anamur sulamasının rehabilitasyonunu amaçladıklarını bildiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Anamur Alaköprü Barajı rezervuarından alınacak suyla 12 ay sulama yapılan Anamur Ovasındaki tarımsal ekonomiye büyük katkı sağlayacak olan projenin bugüne kadar %41'i 'Alaköprü Barajı Sulama Projesi' kapsamında tamamlanmıştı. 8 Haziran'da imzalanan yeni sözleşmeyle çalışmalarımıza yeni bir ivme kazandırmaktayız. Projenin tamamlanmasıyla pompajlı sulama yapılacak olan 17 bin 700 dekar zirai arazide dekar başına yıllık 3 bin 425 lira cazibeli sulama yapılacak olan 65 bin 900 dekar zirai arazide dekar başına yıllık bin 275 lira gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 161 milyon 784 bin 392 lira katkı ve 8 bin 360 kişiye de istihdam alanı sağlanması hedeflenmektedir."

Yıldız, proje kapsamında sulama sahasında toplam 304 482 metre sulama ve tahliye borusu döşeneceğini belirterek, "Sol Ana Boru 0+000 ile 2+800 arası Çelik boruya su verilmiş, hidrostatik testi yapılmıştır. 2+800 ile 3+910 km arası hidrostatik testi ve P2 Pompa İstasyonu mekanik aksam çalışma testleri yapılmış ve başarı ile sonuçlanmıştır. P2 Ana Boruda 2+720 km CTP boru montajı bitirilmiştir. Sağ ana boru 655 m 1400 mm çaplı CTP boru montajı tamamlanmıştır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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