Alagöz Holding Iğdırspor yöneticileri, başkentte gazetecilerle bir araya geldi
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Alagöz Holding Iğdırspor yöneticileri, başkentte gazetecilerle bir araya geldi

Alagöz Holding Iğdırspor yöneticileri, başkentte gazetecilerle bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

TFF 3. Lig'in yeni ekiplerinden Alagöz Holding Iğdırspor'un başkanı Cantürk Alagöz, uzun vadede hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.

TFF 3. Lig'in yeni ekiplerinden Alagöz Holding Iğdırspor'un başkanı Cantürk Alagöz, uzun vadede hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.

Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 2020-2021 sezonunda şampiyon olarak TFF 3. Lig'e yükselen Alagöz Holding Iğdırspor'un başkanı Cantürk Alagöz, yönetim kurulu ve teknik heyetiyle birlikte Ankara'da basın toplantısı düzenledi.

Cantürk Alagöz, futbolcu ve teknik ekibin takımı TFF 3. Lig'e çıkarmak için büyük çaba gösterdiğini belirterek, "Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızın büyük beklentisi var. TFF 3. Lig'de başarılı bir sezon geçirmek, ardından sırasıyla önce TFF 2. Lig, sonra TFF 1. Lig ve sonunda Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyoruz." dedi.

Yeniden oluşturdukları takımın kaynaşması için zamana ihtiyaçları olduğunu anlatan Alagöz, şunları kaydetti:

"Bu sene önceliğimiz TFF 2. Lig'e yükselmek. Alagöz Holding Iğdırspor ligde adından söz ettirecek. Alagöz Holding isim sponsorumuz oldu. Amacımız Iğdır'da amatör sporculara sahip çıkabilmek. Sadece futbolu düşünmüyoruz. Iğdır'da ve bölgede sporu geliştirmek, gençleri bir yerlere getirmek istiyoruz. Diğer gençlere de ulaşıp, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkartmak istiyoruz. Judo, boks, cimnastik, tenis, güreş ve bisiklet branşlarında da bu sezon faaliyete başlayacağız. Iğdır'da stat yapımına Gençlik ve Spor Bakanlığı destek verecek."

Teknik direktör Mesut Demiroviç ise yönetime desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yeni sezon için güçlü bir kadro oluşturduklarını vurgulayan Demiroviç, "Geçen sezon zor bir dönem geçirdik. Takımı TFF 3. Lig'e çıkardık. Bu sezon güçlü bir kadro kurduk. İnanıyoruz ki seneye TFF 2. Lig'de olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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