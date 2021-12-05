Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü: 1-1

STAT: Özer Türk

HAKEMLER: Serkan Gürbüz (xx), Ömer Yüzer (xx), Halil Tolgahan Demir (xx)

SARI KARTLAR: Murat, Semih, Selahattin (Kuşadasıspor) - Alişan, Mahsun (Iğdır FK),

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off yarışındaki Kuşadasıspor, yeni teknik patronu Erman Kılıç yönetimindeki ilk sınavda grubun iddialı takımlarından Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'yle 1-1 berabere kaldı. Özer Türk Stadı'ndaki karşılaşmanın gollerini 39'uncu dakikada konuk ekipten Soner ile 43'üncü dakikada Kuşadasıspor'dan Eren attı. Bu skorla Iğdır FK 27, Kuşadasıspor ise 24 puanla Play-Off hattındaki yerlerini korudu.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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