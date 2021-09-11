Alageyik ve yavrusunun görüntüleri fotokapanlara yansıdı
İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Haberler | Güncel
Alageyik ve yavrusunun görüntüleri fotokapanlara yansıdı AnkaraDoğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin farklı yerlerine yerleştirdiği fotokapanlara yakalanan alageyiklerin görüntüsünü paylaştı.
Alageyik ve yavrusunun görüntüleri fotokapanlara yansıdı
ANKARA - AnkaraDoğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin farklı yerlerine yerleştirdiği fotokapanlara yakalanan alageyiklerin görüntüsünü paylaştı.
Ormanlık ve kırsal alanlarda yaşamlarını devam ettiren alageyiklerin görüntüleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirilen foto kapanlara yansıdı.