Alageyik ve yavrusunun görüntüleri fotokapanlara yansıdı - Haberler
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Alageyik ve yavrusunun görüntüleri fotokapanlara yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Haberler | Güncel

Alageyik ve yavrusunun görüntüleri fotokapanlara yansıdı AnkaraDoğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin farklı yerlerine yerleştirdiği fotokapanlara yakalanan alageyiklerin görüntüsünü paylaştı.

Alageyik ve yavrusunun görüntüleri fotokapanlara yansıdı

ANKARA - AnkaraDoğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin farklı yerlerine yerleştirdiği fotokapanlara yakalanan alageyiklerin görüntüsünü paylaştı.

Ormanlık ve kırsal alanlarda yaşamlarını devam ettiren alageyiklerin görüntüleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirilen foto kapanlara yansıdı.

Alageyik ve yavrusunun görüntüleri fotokapanlara yansıdı

Alageyik ve yavrusunun görüntüleri fotokapanlara yansıdı

Alageyik ve yavrusunun görüntüleri fotokapanlara yansıdı

Alageyik ve yavrusunun görüntüleri fotokapanlara yansıdı
İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Alageyik ve yavrusunun görüntüleri fotokapanlara yansıdı - Haberler
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