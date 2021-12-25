Alaeddin Yavaşca için AKM'de tören düzenlendi

İstanbul'da iki gün önce tedavi gördüğü hastanede 95 yaşında hayatını kaybeden Yavaşca için ilk tören AKM'de düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alaeddin Yavaşca'nın eşi Ayten Yavaşca, arkadaşları ve sevenleri katıldı.

"İSMİNİ YAŞATMAK VEFA BORCUMUZ"

"HER BESTESİNİ EVVELA BANA OKURDU"

Burada yapılan konuşmaların ardından sahnede helallik alınarak dua edildi. Yavaşca'nın cenazesi, Fatih Camii'ne götürüldü.