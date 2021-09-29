Aladağlı kadınların kış hazırlıkları başladı - Haberler
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Aladağlı kadınların kış hazırlıkları başladı

AA / Mücahit Aydın - Haberler | Güncel
Aladağlı kadınların kış hazırlıkları başladı

Aladağ ilçesinde yaşayan ev hanımları, kış hazırlıklarına başladı.

Aladağ ilçesinde yaşayan ev hanımları, kış hazırlıklarına başladı.

Bahçeden topladıkları meyve ve sebzeleri damda ya da balkonda kurutan kadınlar, bunları kış için hazır hale getiriyor.

Mansurlu Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Yıldız, kendi bahçesinde yetiştirdiği meyve ve sebzeleri yazın tüketmelerinin yanı sıra kışlık olarak da değerlendirdiklerini söyledi.

Yıldız, topladıkları üzümün bir kısmıyla pekmez yaptıklarını, kalanını da kurutarak kışın tükettiklerini belirtti.

Bazı sebzelerin yanı sıra hurmayı da kurutarak değerlendirdiklerini anlatan Yıldız, "Kuruttuğumuz meyveleri çocuklar çok seviyor. Meyve ve sebzeleri kurutarak aile bütçesine de katkı sağlıyorum." dedi.

AA / Mücahit Aydın - Son Dakika Haberleri
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