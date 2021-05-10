Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda sevindiren gelişme

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yaptığı çalışmalarda 2003 yılında 28 olan yaban keçisi sayısı, 2020 yılında 1783 olarak belirlendi.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yaptığı çalışmalarda 2003 yılında 28 olan yaban keçisi sayısı, 2020 yılında 1783 olarak belirlendi.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Yahyalı, Pınarbaşı, Develi ve Sultan Sazlığı Şefliği ekipleri Yahyalı Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme sahasına ulaşım sağlayan dört farklı yoldan giriş yaparak gün ağarmadan alanda koruma ve inceleme çalışmaları yaptı.

Yapılan kontrollerde Yahyalı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yasa dışı avcıya rastlanmazken alanın gerçek sahipleri olan yaban keçileri de koruma ekipleri tarafından gözlemlendi.

Çevresel atıklar, kaçak avcılık, hastalık gibi etkenler yüzünden sayıları neredeyse tükenmek üzere olan yaban keçilerinin sayısı, 2003 yılı başlarında yapılan envanter çalışmalarında 28 olarak tespit edilmişti.

Yaban keçilerinin popülasyonunun artırılması için alan 2005 yılında Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan edilmesinin ardından sahaya 2 gözetleme kulesi yapılmış ve alanın saha bekçileri ve foto kapanlar tarafından 24 saat izlenmeye başlanmıştı.

Soğuk kış aylarının olumsuz etkilerini hafifletmek adına, bölgede yemleme çalışmaları yapılırken, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne yapılan ihbarlar 7/24 değerlendirildi.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün 15 yıl boyunca yaptığı denetimler sonucunda 2020 yılında yapılan envanter çalışmalarında yaban keçisi nüfusu 1783 olarak resmi kayıtlara geçti.

Avrupa, Anadolu, Orta Doğu ve Orta Asya'da yaşayan keçi türü olan yaban keçisi vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi büyük olan türlerin sıralandığı hassas türler kategorisinde yer almakta ve 2020 -2021 Merkez Av Komisyonunca avlanması yasak olup cezası 60.000 TL'dir. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı