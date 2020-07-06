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Aladağlar Sky Trail 2020 organizasyonu iptal edildi

Her yıl Niğde'nin Çamardı İlçesi Demirkazık köyünde düzenlenen Aladağlar Sky Trail korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.

Aladağlar Sky Trail 2020 organizasyonu iptal edildi
06.07.2020 13:17 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:21

Her yıl Niğde'nin Çamardı İlçesi Demirkazık köyünde düzenlenen Aladağlar Sky Trail korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.

Birçok sporcunun katıldığı ve 45 kilometrelik parkurdan oluşan organizasyonda Türkiye'nin bir çok ilinden hatta yurt dışından koşucular katılıyordu. Bu yıl 15 Ağustos tarihinde planlanan organizasyon pandemi koşullarında yapılmayacağı kararı alınarak iptal edildi. Organizatörler tarafından yapılan açıklama da ise şu ifadelere yer verildi:

"Sizlere daha önce ilettiğimiz mesajımızda bu sene yepyeni bir rotada düzenlenecek olan Aladağlar Sky Trail koşumuzu pandemi koşullarında gerçekleştirmek için çaba sarf ettiğimizi paylaşmıştık. Ancak mesajımızı ilettiğimiz günden bu yana ne yazık ki salgının ülkemizdeki seyri koşumuzu gerçekleştirebilmek için güvenli seviyeye erişmedi. Buna ek olarak Aladağlar Sky Trail koşusunun gerçekleştiği Demirkazık Köyü ve çevresinde hali hazırda Covid-19 vakasının bulunmaması, bölgeye dışarıdan gelecek bizleri köy sakinleri için bir risk unsuruna dönüştürebilir. ORDOS olarak tüm katılımcılarımızın sağlığı kadar, koşunun gerçekleşeceği bölgenin güvenliğini de göz önünde bulundurmak konusunda kendimizi sorumlu hissediyoruz. Bu sebeplerden ötürü, üzülerek 15 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşmesi planlanan Aladağlar Sky Trail koşusunun iptal edildiğini bildiririz. Kaydını tamamlamış tüm katılımcılarımızın kayıt ücretleri geri ödenecektir. Gelecek sene Aladağlar'da görüşmek dileğiyle." - NİĞDE

Kaynak: İHA

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