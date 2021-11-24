Aladağlar Milli Parkı'nı 50 bin kişi ziyaret etti - Haberler
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Aladağlar Milli Parkı'nı 50 bin kişi ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Aladağlar Milli Parkı'nı 50 bin kişi ziyaret etti

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Aladağlar Milli Parkı, 2021 yılında 50 bin ziyaretçi ağırladı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Aladağlar Milli Parkı, 2021 yılında 50 bin ziyaretçi ağırladı.

Aladağlar Milli Parkı, son dönemde yapılan yatırımlar sonrasında ziyaretçilerin gözdesi oldu. Sadece civar illerden değil yurtdışından da ziyaretçi ağırlayan milli parkı, 2021 yılında 50 bin ziyaret etti. Alanın 54 bin 524 hektarlık bölümü 1995 yılında 'milli park' ilan edilmesiyle Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yeri alıyor. - KAYSERİ

Aladağlar Milli Parkı'nı 50 bin kişi ziyaret etti

Aladağlar Milli Parkı'nı 50 bin kişi ziyaret etti

Aladağlar Milli Parkı'nı 50 bin kişi ziyaret etti

Aladağlar Milli Parkı'nı 50 bin kişi ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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