Aladağlar Milli Parkı'nda çıkan yangına müdahale sürüyor
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Aladağlar Milli Parkı'nda çıkan yangına müdahale sürüyor

Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi sınırlarındaki Aladağlar Milli Parkı'nda öğle saatlerinde çıkan yangına müdahale çalışmaları sürüyor.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi sınırlarındaki Aladağlar Milli Parkı'nda öğle saatlerinde çıkan yangına müdahale çalışmaları sürüyor.

Kapuzbaşı ve Ulupınar mahalleleri arasındaki ormanlık alanının ziyaretçi tanıtım merkezi girişi yakınında yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle Divrik Dağı'na doğru ilerleyen yangına müdahale için Kayseri ve çevre ilçelerden de takviye ekiplerin bölgeye gönderildi.

İlçeye gelen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda çıkan yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yangına ilk müdahaleyi Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin yaptığının anlatan Günaydın, şunları kaydetti:

"Şu anda hem Orman Bölge ekibi hem belediye ekipleri hem de Milli parklar ekipleri ile Nevşehir ve Niğde'den gelen ekipler çalışıyor. Şu anda yaklaşık 80 hektarlık alanda büyük çoğunluğu da örtü yangını şeklinde devam ediyor. Burada tabiiki yangının yayılmasının ana nedeni rüzgarın şiddeti. Meteorolojiden aldığımız bilgi bu rüzgarın iki gün daha devam edeceği yönünde. Arkadaşlarımız bu yönde tedbirlerini alıyorlar, müdahalelerini yapıyorlar. Çok şükür bir can kaybımız yok, arkadaşlarımız çalışırken vatandaşlardan da büyük destek görüyor. İnşallah daha fazla büyümeden yangını kontrol altına alırız. Büyük çoğunluğu örtü yangını, bunu da kısa sürede kontrol altına alırsak daha büyük bir zayiatın önüne geçmiş oluruz. Hepimize geçmiş olsun."

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Aladağlar Milli Parkı'nda çıkan yangına müdahale sürüyor
Aladağlar Milli Parkı'nda çıkan yangına müdahale sürüyor
Aladağlar Milli Parkı'nda çıkan yangına müdahale sürüyor
Aladağlar Milli Parkı'nda çıkan yangına müdahale sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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