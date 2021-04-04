Aladağlar Milli Parkı'nda bir vaşağın ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
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Aladağlar Milli Parkı'nda bir vaşağın ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde Valiliği, nesli tükenme tehlikesi altında olan bir vaşağın Aladağlar Milli Parkı'nda ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Niğde Valiliği, nesli tükenme tehlikesi altında olan bir vaşağın Aladağlar Milli Parkı'nda ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çamardı ilçesi Aladağlar Milli Parkı'nda telef olmuş halde bulunan vaşağın ölüm sebebinin anlaşılması için valilik tarafından ekip oluşturulduğu belirtildi.

Ekibin yaptığı incelemede, hayvanın yaklaşık 5 gün önce öldüğünün belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üzerinde ateşli silah yarası ve izinin olmadığı, hayvanın iç organlarının vahşi hayvanlar tarafından yenilmiş olması nedeniyle ölüm sebebi tespit edilememiştir. Öte yandan paylaşılan fotoğrafta ağzı bağlanmış gibi görünen durumun kablo ve ip olmadığı, kendisinin yemek borusunun çenesine dolandığı görülmektedir. Arazide arka ayaklarından bağlı bir şekilde terk edilen vaşağın kim veya kimler tarafından buraya getirildiğinin tespiti için soruşturma devam etmektedir."

Niğde Besleme Grubu Platformu Kurucusu Elif Al da gazetecilere yaptığı açıklamada, sokaktaki hayvanları yaşatmak için mücadeleler verdiklerini, kediler ve köpekler için dağlarda besleme yaptıklarını söyledi.

Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde kötü haber aldıklarını dile getiren Al, "Bu gerçekten kabul edilemez bir durum, çok üzücü. Hayvanseverler olarak, bununla ilgili caydırıcı yasaların çıkmasını talep ediyoruz." dedi.

Aladağlar Milli Parkı'nda bir vaşağın ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Aladağlar Milli Parkı'nda bir vaşağın ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Aladağlar Milli Parkı'nda bir vaşağın ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Aladağlar Milli Parkı'nda bir vaşağın ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Aladağlar Milli Parkı'nda bir vaşağın ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Aladağlar Milli Parkı'nda bir vaşağın ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Aladağlar Milli Parkı'nda bir vaşağın ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Aladağlar Milli Parkı'nda bir vaşağın ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Aladağlar Milli Parkı'nda bir vaşağın ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Aladağlar Milli Parkı'nda bir vaşağın ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Aladağlar Milli Parkı'nda bir vaşağın ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Aladağlar Milli Parkı'nda bir vaşağın ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Aladağlar Milli Parkı'nda bir vaşağın ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Aladağlar Milli Parkı'nda bir vaşağın ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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