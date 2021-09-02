Aladağlar'da yaban keçileri için kış hazırlıkları başladı
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Aladağlar'da yaban keçileri için kış hazırlıkları başladı

Aladağlar'da yaban keçileri için kış hazırlıkları başladı
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bulunan yaban keçileri için kış hazırlıkları başladı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bulunan yaban keçileri için kış hazırlıkları başladı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kış aylarında ulaşımın zor olması nedeniyle şimdiden yaklaşık 2 ton yem Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda depolara yerleştirildi.

Yaban hayatını desteklemek için her yıl düzenli olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yemleme çalışmalarıyla ağır geçen kış şartlarının yaban hayvanları üzerindeki etkisi hafifletilmeye çalışılıyor.

Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası yaban keçileriyle birlikte vaşak, sansar, keklik, tilki, kurt ve yaban domuzuyla birlikte birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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Aladağlar'da yaban keçileri için kış hazırlıkları başladı - Haberler
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