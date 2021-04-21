ALADAĞLAR'DA MERALAR SULARLA KAPLANDI
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ALADAĞLAR'DA MERALAR SULARLA KAPLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'nun doğa harikası bölgelerinden Aladağlar'da karların erimesi ve yoğun yağmur yağışlarıyla birlikte, meralar suyla kaplandı, ağaçların gövdeleri sular altında kaldı.

BOLU'nun doğa harikası bölgelerinden Aladağlar'da karların erimesi ve yoğun yağmur yağışlarıyla birlikte, meralar suyla kaplandı, ağaçların gövdeleri sular altında kaldı.

Türkiye'nin önemli doğa turizmi noktalarından biri olan Bolu'nun tabiat harikası Aladağlar'da havaların ısınmasıyla birlikte karlar eridi. Bolu kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Aladağlar'da yoğun yağmur yağışının da etkili olmasıyla birlikte meralar sularla kaplandı. 1300 rakımlı bölgede normalde yeşil alan olan yerler ve ağaçların gövdeleri sular altında kaldı.

ALADAĞLAR'DA MERALAR SULARLA KAPLANDI
ALADAĞLAR'DA MERALAR SULARLA KAPLANDI
ALADAĞLAR'DA MERALAR SULARLA KAPLANDI
ALADAĞLAR'DA MERALAR SULARLA KAPLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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