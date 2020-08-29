Aladağlar'da film çekimleri başladı NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar bölgesinde 'Karanlık Madde' isimli doğa, macera ve gerilim filminin çekimleri başladı.

NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar bölgesinde 'Karanlık Madde' isimli doğa, macera ve gerilim filminin çekimleri başladı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yönetmenliğini İranlı İman Tahsin'nin yaptığı, yapımcılığını ve başrollerini Orkun Olgar ve Ahmet Pınar'ın üstlendiği 'Karanlık Madde' isimli filmin setini ziyaret etti. Filmin çekimlerini izleyen Vali Şimşek, yapımcı ve başrol oyuncusu Orkun Olgar'dan filmin senaryosu ve çekimler hakkında bilgiler aldı. Vali Şimşek, Aladağlar - Demirkazık bölgesinin film çekimleri açısından cazibe merkezi olma yolunda ilerlediğini söyledi. Şimşek şunları kaydetti:

"Geçen yıl 'Mavzer' filmi çekilmişti ve şu anda filmi festivallerde yarışıyor. Önümüzdeki yıllarda ise vizyona girecek. Ayrıca Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan, Hindistan'da yarıda bıraktığı 'Laal Singh Chaddha' adlı yeni filmini tamamlamak için bu bölgeyi tercih etti. Khan, çekimlerine Ekim ayında başlayacak. Dolayısıyla Aladağlar - Demirkazık sadece sporcuların değil film yapımcılarının da dikkatini çeken bir bölge. İnanıyorum ki burası birçok filmin çekimlerine ev sahipliği yapacak. Böylelikle de burası daha çok tanınacak ve film çekimleri açısından da marka noktası haline gelecek."Yapımcı ve başrol oyuncusu Orkun Olgar, Aladağlar- Demirkazık bölgesini geçen yıllarda bir macera programı ile keşfettikleri ve hayran kaldıklarını söyledi. Bölgenin özel yönlerini anlatan Olgar, "Bunlardan bir tanesi, 15 dakika içinde Avrupa'nın Alplerini, dolomitlerini, birçok yerde göremeyeceğiniz bozkırı bize 15 dakikada sunmasıdır. Bu bölge çok farklı dokularını çok kısa mesafelerde sunuyor. Bu tabi bir filmcinin rüyası. Çünkü filmcilikte pratiklilik ve hızlılık çok önemli. Dolaysıyla bu bölgenin önümüzdeki yıllarda çok daha değerli olacağını düşünüyorum. Şu bir gerçek, doğaseverler macera sporcuları ve dağcılar için burası büyük bir nimet. Film sektörü açısından bakarsak bu kadar fazla dokuyu bu kadar küçük bir alanda bulabiliyorsunuz. Sanki özel tasarlamış Hollywood'daki bir film seti gibi. İnsanın tüylerini diken diken eden bir bölge" dedi.

Karanlık Madde'nin her şeyiyle farklı bir film olduğuna dikkat çeken Orkun Olgar, "Doğa ve macera alanında olmayan bir film olacak. Bu tarz bir film hiç yapılmadı. Hem ülkemize hem bu bölgeye çok fayda sağlayacak. 3.5 hafta sürecek çekimlerimizin bir haftasını tamamladık" diye konuştu.

- Niğde

Kaynak: DHA