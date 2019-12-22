Aladağ ve Pozantı'da 42 bin 500 lavanta fidesi dağıtıldı

22.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:42

Adana Büyükşehir Belediyesince, Aladağ ve Pozantı ilçelerinde 42 bin 500 lavanta fidesi dağıtıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte lavantanın dikimi ve üretimini teşvik etmek amacıyla Aladağ ilçesinde 25 bin 500, Pozantı ilçesinde 17 bin fide dağıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, katıldığı fide dağıtım etkinliklerinde, Pozantı, Karaisalı ve Aladağ ilçelerini lavanta cenneti haline getirmek istediklerini belirtti.

Dağlık ve toprağı az olan yerler için lavantanın önemli bir endüstri ürünü olduğunu dile getiren Karalar, "Adana'da lavanta üretimi arttığında biz bir tesis kuracağız. Lavantaları sizden alacağız ve endüstriyel ürün haline getirip daha çok para kazanmanızı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA