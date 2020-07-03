Aladağ Kaymakamı Üçüncü'den Vali Yılmaz'a ziyaret
Aladağ Kaymakamı Gürkan Üçüncü ve Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ı ziyaret etti.
03.07.2020 12:45 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:02
Aladağ Kaymakamı Gürkan Üçüncü ve Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ı ziyaret etti.
Yılmaz, konuşmasında ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.
Akgedik de Yılmaz'a tablo hediye ederek, yeni görevinde başarılar diledi.
Kaynak: AA