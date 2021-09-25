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Aladağ Kaymakamı Berker Çırak, öğretmenlerle değerlendirme toplantısı yaptı

AA / Mücahit Aydın - Haberler | Güncel
Aladağ Kaymakamı Berker Çırak, öğretmenlerle değerlendirme toplantısı yaptı

Aladağ Kaymakamı Berker Çırak, öğretmenlerle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

ALADAĞ, ADANA (AA) - Aladağ Kaymakamı Berker Çırak, öğretmenlerle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Çırak, Kaymakamlık Toplantı Salonundaki programda, yeni eğitim öğretim yılında öğretmen ve idarecilere büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.

Öğrencilerin başarılarını arttırması için motivasyonlarının yüksek tutulması gerektiğini dile getiren Çırak, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik her okulda destekleme kurslarının açıldığını belirtti.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu da katıldı.

AA / Mücahit Aydın - Son Dakika Haberleri
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Haber: Aladağ Kaymakamı Berker Çırak, öğretmenlerle değerlendirme toplantısı yaptı - Haberler
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