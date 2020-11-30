Aladağ Göleti buz tuttu
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Aladağ Göleti buz tuttu

30.11.2020 14:10 | Son Güncelleme: 30.11.2020 14:14
Aladağ Göleti buz tuttu

BOLU'da, yüksek kesimlerde hava sıcaklığının gece eksi 13 dereceye düşmesiyle Aladağ Göleti'nin yüzeyi kısmen buz tuttu.

BOLU'da, yüksek kesimlerde hava sıcaklığının gece eksi 13 dereceye düşmesiyle Aladağ Göleti'nin yüzeyi kısmen buz tuttu.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde hava sıcaklıkları sıfırın altında derecelere düştü. Kentin doğa harikası bölgelerinden Aladağ Yaylası'nda da hava sıcaklığı eksi 13 derece olarak ölçüldü. Doğa tutkunlarının sıklıkla tercih ettiği Aladağ Göleti'nin yüzeyi ise kısmen buz tuttu. Buz tutan göl yüzeyinde kuşların yürüğü görüldü. 

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Aladağ Göleti buz tuttu
Aladağ Göleti buz tuttu
Aladağ Göleti buz tuttu
Aladağ Göleti buz tuttu
Aladağ Göleti buz tuttu
Aladağ Göleti buz tuttu
Aladağ Göleti buz tuttu
Aladağ Göleti buz tuttu
Aladağ Göleti buz tuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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