Aladağ'da yaşlı ve hastaların ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılıyor
Aladağ Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, İçişleri Bakanlığınca koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik hastalığı olanların ihtiyaçlarını karşılıyor.
24.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:08
Aladağ Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, İçişleri Bakanlığınca koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik hastalığı olanların ihtiyaçlarını karşılıyor.
Birçok kurumdan görevlinin yer aldığı ekipler, 112, 155 ve 156'ya gelen talepleri değerlendiriyor.
Ekipler, vatandaşların talepleri doğrultusunda temin edilen ürünleri evlere bırakıyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA