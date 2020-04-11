Aladağ'da yasağın ardından sokaklar boş kaldı
Adana'nın Aladağ ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla sokaklar boş kaldı.
11.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:24
Adana'nın Aladağ ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla sokaklar boş kaldı.
İlçede, belediye ekipleri, fırınlardan aldıkları ekmekleri sokak sokak gezerek vatandaşlara ulaştırdı.
Polis ekipleri ve camilerden vatandaşların sokağa çıkmamaları yönünde anonslar yapıldı.
Kaynak: AA