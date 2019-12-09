Aladağ'da öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı
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Aladağ'da öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı

Çukurova ve Seyhan Devlet Hastanesi çalışanları tarafından Aladağ Sinanpaşa İlkokulu öğrencilerine ayakkabı ve mont yardımı yapıldı.

09.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:10
Aladağ'da öğrencilere kıyafet yardımı yapıldı

ve çalışanları tarafından Sinanpaşa İlkokulu öğrencilerine ayakkabı ve mont yardımı yapıldı.

Hastane çalışanları tarafından oluşturulan "Umut olduğunun farkında mısın?" grubu öğrencilere kışlık kıyafet yardımında bulundu.

Grubun Başkanı Funda Kayıkçıoğlu, öğrencileri bir nebze mutlu etmek için çalıştıklarını söyledi.

Okul Müdürü Osman Aşık da yardımda bulunan gruba teşekkür etti.

Kaynak: AA
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